«Металлург» расторг контракт с Николаем Кулеминым

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию

«Металлург» расторг контракт с нападающим Николаем Кулеминым. Клуб и 34-летний форвард, который является воспитанником магнитогорской школы хоккея пришли к такому решению по обоюдному согласию. О расторжении соглашения ИА «Первое областное» в пятницу, 30 апреля, рассказали в пресс-службе «сталеваров».



«Магнитогорский̆ „Металлург“ и форвард Николай Кулемин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В регулярных чемпионатах за „Металлург“ Николай сыграл 309 матчей, забросил 101 шайбу и сделал 84 результативные передачи, при 179 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету форварда 15 голов и восемь результативных передач в 60 играх, при 51 минуте штрафного времени»,— рассказали представители «Металлурга».

Напомним, Николай Кулемин является уроженцем Магнитогорска и воспитанником «Металлурга». В России 34-летний нападающий играл только за «Магнитку». В 2007 году вместе со «сталеварами» он стал чемпионом России, и именно из «Магнитки» Николай Кулемин уезжал в НХЛ в 2008-м году. В Северной Америке форвард успел поиграть за «Торонто Мейпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». В 2018 году хоккеист вернулся в «Металлург». Добавим, в составе сборной России на международной арене Николай Кулемин дважды выигрывал чемпионат мира, дважды становился серебряным призером и один раз завоевал бронзовые медали.