«Металлург» расторг контракт с Харри Песоненом

Финский нападающий пополнил состав «сталеваров» в это межсезонье.

Магнитогорский «Металлург» и финский нападающий Харри Песонен расторгли контракт. Соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон. Об этом в четверг, 10 декабря, «Первому областному» сообщили в пресс-службе уральской команды.



«Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон»,— подтвердили «Первому областному» в пресс-службе «Металлурга».

Харри Песонен пополнил состав «Металлурга» в прошедшее межсезонье. За «сталеваров» финский форвард провёл 33 игры и набрал 14 очков, проводя в среднем 15 минут на площадке. Пока неизвестно, будет ли «Магнитка» искать замену нападающему. Добавим, после расторжения контракта с Харри Песоненом в составе «Магнитки» осталось пять иностранцев.