«Металлург» пропустил четыре шайбы и уступил «Северстали»

Магнитогорцы забили первыми, но в итоге проиграли матч.

Второе поражение подряд потерпел магнитогорский «Металлург». На своей площадке «сталевары» уступили череповецкой «Северстали» — 1:4.

Начало встречи прошло под диктовку «Металлурга». Первый гол матча случился в середине стартовой двадцатиминутки. Богдан Потехин с близкого расстояния сумел закинуть шайбу за спину Владиславу Подъяпольскому. Однако затем «Северсталь» постепенно перехватила инициативу.

Во втором периоде череповчане в течение восьми минут сначала сравняли счёт, а затем вышли вперёд. Свои голы забили Александр Петунин и Максим Матушкин, Отметим, что последний два года защищал цвета магнитогорцев. В третьем периоде в ворота Юхо Олкинуоры влетело ещё две шайбы. Артём Гареев увеличил преимущество гостей до двух шайб, а три минуты спустя Владислав Кодола поставил точку в матче. Итоговый счёт — поражение «Металлурга» 1:4.

Отметим, что это поражение стало для магнитогорцев вторым подряд и седьмым в девяти последних играх. Уже больше месяца «сталевары» не могут выиграть больше одного матча. В ноябре в активе «Металлурга» лишь две победы в шести сыгранных встречах.

Следующий матч подопечные Ильи Воробьёва также проведут на своей площадке. В среду, 25 ноября, в Магнитогорск приедет казанский «Ак Барс». Начало игры — в 19:00 по местному времени.

«Металлург» (Магнитогорск) 1:4 «Северсталь» (Череповец) (1:0; 0:2; 0:2)

Голы:

12:15. Богдан Потехин, «Металлург», 1:0

25:28. Александр Петунин, «Северсталь», 1:1

33:26. Максим Матушкин, «Северсталь», 1:2

45:00. Артём Гареев, «Северсталь», 1:3

48:13. Владислав Кодола, «Северсталь», 1:4

Статистика матча: Броски: 70-55 ; Броски в створ: 44-36 ; Голы: 1-4 ; Вбрасывания: 39-27 ; Блокированные броски: 12-14 ; Силовые приемы: 20-19 ; Время в атаке: 15:10-09:50 ; Штраф: 14-14.