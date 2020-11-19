«Металлург» проиграл «Амуру» в овертайме

Магнитогорская команда уступила хабаровчанам со счётом 1:2.

Поражение на хабаровском льду потерпел магнитогорский «Металлург». «Сталевары» сегодня, 19 ноября, проводили матч против местного «Амура» и уступили со счётом 1:2. Дублем в ворота «Магнитки» отличился Гинек Зогорна.



Счёт в матче открыли хозяева площадки в первом периоде. На третьей минуте встречи Гинек Зогорна «распечатал» Юхо Олкинуору. Затем магнитогорцы стали активно атаковать, но сравнять цифры на табло им удалось лишь во втором периоде. В большинстве с передачи Харри Песонена отличился Андрей Чибисов.

Третий период и концовка игры также прошли под диктовку магнитогорцев, которые в общей сложности нанесли 60 бросков по воротам «Амура», однако победа досталась именно хабаровчанам. За 44 секунды до конца основного времени Андрей Чибисов получил две минуты за толчок клюшкой, а на овертайм хабаровчане вышли с численным перевесом. В итоге после затяжной позиционной атаки Гинек Зогорна вновь огорчил «Металлург» и поставил точку в матче.

Отметим, что несмотря на поражение в Хабаровске команда Ильи Воробьёва сумела заработать один результативный балл. Таким образом, сейчас в активе «Металлурга» 35 набранных очков в 28 играх. Свою следующую игру «сталевары» проведут на домашнем льду. В воскресенье, 22 ноября, «Металлург» встретится с «Северсталью». Начало — в 17:00 по местному времени.

«Амур» (Хабаровск) 2:1 «Металлург» (Магнитогорск) (1:0; 0:1; 0:0; 1:0)

Голы:

3:53. Гинек Зогорна, «Амур», 1:0

26:48. Андрей Чибисов, «Металлург», 1:1

61:01. Гинек Зогорна, «Амур», 2:1

Статистика матча: Броски: 55-60; Броски в створ: 27-37; Голы: 2-1; Вбрасывания: 18-31; Блокированные броски: 12-21; Силовые приемы: 17-20; Время в атаке: 11:18-12:29; Штраф: 2-6.