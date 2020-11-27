«Металлург» продолжит домашнюю серию матчем с «Нефтехимиком»

Магнитогорцы подходят к игре с тремя поражениями подряд.

Домашнюю серию игр продолжит сегодня, 27 ноября, магнитогорский «Металлург». «Сталевары» на своей площадке сыграют с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.



Эта игра между магнитогорцами и нижнекамцами станет третьей в текущем сезоне КХЛ. Последний раз «Металлург» и «Нефтехимик» пересекались 16 октября в Магнитогорске. Та встреча закончилась победой гостей — 4:3. Всего в КХЛ между коллективами было сыграно 40 встреч, 27 раз сильнее были «сталевары».

К очному поединку обе команды подходят с проигрышами в последних сыгранных матчах. «Металлург» по буллитам уступил «Ак Барсу», а «Нефтехимик» разгромно проиграл «Салавату Юлаеву» — 2:6. На текущий момент у магнитогорцев, как и у нижнекамцев, одна победа в пяти последних встречах.

Отметим, что сегодня в составе «Магнитки» ожидается пополнение. На лёд вернулся защитник Егор Мартынов, пропустивший последние встречи из-за травмы. Кроме того, на тренерском мостике сегодня будет Майк Пелино. Канадский специалист, назначенный помощником Ильи Воробьёва, уже провёл тренировку с командой.

«Майк Пелино сегодня в пять утра приехал, сегодня будет уже на лавке, и он будет помогать во всех аспектах и в атаке, и в обороне, и в большинстве»,— заявил главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв.

Игра «Металлурга» против «Нефтехимика» состоится сегодня, 27 ноября, в Магнитогорске. Встречу покажет медиахолдинг «Первый областной». Начало игры — в 19:00 по местному времени.