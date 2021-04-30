«Металлург» продлил контракт с Василием Кошечкиным

Вратарь-ветеран будет защищать цвета «Магнитки» еще один год

Голкипер Василий Кошечкин еще на один год остается в магнитогорском «Металлурге». Клуб и игрок достигли договоренности о продлении трудовых отношений. Об этом стало известно в четверг, 29 апреля. Подписание соглашения на один сезон ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе «сталеваров».



«Василий Кошечкин продолжит выступление за магнитогорский „Металлург“ — клуб продлил контракт с голкипером еще на один год», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «сталеваров».

Напомним, 38-летний Василий Кошечкин защищает цвета «Металлурга» с сезона 2013—2014. При этом ранее голкипер уже был частью «сталеваров» в 2009—2010 игровом году. Именно с Василием Кошечкиным в воротах «Магнитка» дважды выигрывала Кубок Гагарина. В прошедшем сезоне вратарь провел 29 матчей за «Металлург», одержав 12 побед, отбивая 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2.31. В семи играх Кубка Гагарина 38-летний голкипер отразил 92,5% бросков, заработав коэффициент надежности 2,61.