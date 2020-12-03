«Металлург» примет СКА в Магнитогорске

Команды встретятся во второй раз в сезоне.

На одну игру заглянет на домашнюю арену магнитогорский «Металлург». В четверг, 3 декабря, «сталевары» примут СКА из Санкт-Петербурга. Матч начнётся в 19:00 по местному времени.



Эта встреча станет второй очной для команд в текущем сезоне. Первая игра «Магнитки» и СКА состоялась 7 октября в Санкт-Петербурге и завершилась победой «сталеваров» 4:1. В общей сложности в КХЛ магнитогорцы сыграл против петербуржцев 33 раза, 13 из которых были выиграны. Добавим, что лишь дважды «Металлург» и СКА доводили игру до серии буллитов и оба раза сильнее оказывалась «Магнитка».

В рамках последних пяти встреч на счету «сталеваров» три победы кряду. После затянувшейся серии неудачных матчей команда Ильи Воробьёва обыграла «Нефтехимик», «Торпедо» и московское «Динамо». В каждой из этих встреч «Металлург» забил четыре и более шайбы. У СКА в последних пяти играх четыре победы, однако предыдущий свой матч подопечные Валерия Брагина проиграли. На своей площадке петербуржцы по буллитам уступили «Йокериту» 1:2.

Игра «Металлурга» против СКА состоится сегодня, 3 декабря, в Магнитогорске. Начало матча — в 19:00 по местному времени.