«Металлург» примет на своём льду «Ак Барс»

Центральный матч игрового дня покажет медиахолдинг «Первый областной».

Три матча пройдут сегодня, 25 ноября, в рамках игрового дня в Континентальной хоккейной лиге. Центральная встреча тура состоится в Магнитогорске, где местный «Металлург» примет на своём льду казанский «Ак Барс».



Игра станет первой очной встречей команд в текущем регулярном чемпионате. В межсезонье «Металлург» и «Ак Барс» сыграли две встречи на Кубке чемпионов в Казани, в том числе и финал турнира. Тогда дважды сильнее оказались хоккеисты из Татарстана. Всего в истории КХЛ «сталевары» и «барсы» провели между собой 56 встреч, 25 из которых остались за магнитогорцами. Отметим, что за всё это время между командами было четыре овертайма, в каждом из которых сильнее был «Металлург». Последняя очная встреча команд в рамках «регулярки» КХЛ прошла 7 января и закончилась победой казанцев — 2:0.

На текущий момент «Металлург» и «Ак Барс» занимают разное положение в турнирной таблице Востока КХЛ. Казанцы находятся на первом месте, магнитогорцы — на шестом. К очной встрече клубы подходят с диаметрально противоположными сериями. На счету «Магнитки» лишь одна победа в пяти последних играх, тогда как «Ак Барс» на том же отрезке одержал четыре победы. При этом сегодняшние соперники проиграли последние проведённые игры. «Металлург» на своём льду уступил «Северстали» — 1:4, а «Ак Барс» потерпел «сухое» поражение от «Авангарда» — 0:3.

Игра магнитогорцев против казанцев состоится сегодня, 25 ноября, на арене «Металлург». Матч в полном объёме покажет медиахолдинг «Первый областной». Прямую трансляцию игры «Металлурга» против «Ак Барса» можно будет посмотреть на телеканале ОТВ и на сайте 1obl. tv. Начало матча — в 19:00 по местному времени.