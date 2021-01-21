«Металлург» примет на своей площадке аутсайдера Западной конференции

В гости к «сталеварам» приедет рижское «Динамо»

Подходит к концу домашняя серия игр «Металлурга» из Магнитогорска. В четверг, 21 января, команда Ильи Воробьева на своей площадке примет аутсайдера чемпионата — рижское «Динамо».



Эта встреча станет первой очной между командами в текущем сезоне. Игра между магнитогорцами и рижанами должна была состояться 19 октября, но была отменена из-за коронавируса. В последний раз «Металлург» и «Динамо» встречались на льду 26 декабря 2019 года. Та игра закончилась победой «сталеваров» 2:0. Всего в истории КХЛ клубы пересекались 24 раза, в 16 из которых сильнее были магнитогорцы.

В последних пяти встречах команды показали диаметрально противоположные результаты. У «Динамо» лишь одна победа за этот отрезок, 19 января команда Петериса Скудры в овертайме переиграла «Ак Барс» — 5:4. У «Металлурга» за те же пять матчей лишь одно поражение — от «Авангарда», а в последней игре «сталевары» обыграли ярославский «Локомотив» — 4:1. Сейчас магнитогорцы занимают четвертую строчку в Восточной конференции КХЛ, а рижане находятся на последнем, 11-м месте в Западной конференции.

Игра «Металлурга» против рижского «Динамо» состоится в четверг, 21 января, в Магнитогорске. Начало матча — в 19:00 по местному времени.