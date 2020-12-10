«Металлург» прервал победную серию, уступив «Ак Барсу»

Магнитогорцы пропустили три шайбы, не забив при этом ни одной.

Закончилась пятиматчевая победная серия магнитогорского «Металлурга». В среду, 9 декабря, команда Ильи Воробьёва проиграла «Ак Барсу» в Казани со счётом 3:0.



Первую шайбу «сталевары» пропустили в стартовом отрезке встречи. После наброса Найджела Доуса шайба попала в клюшку защитнику «Магнитки» Егору Яковлеву, а затем рикошетом залетела в ворота Василия Кошечкина. После этого у «Металлурга» были свои моменты, чтобы сравнять счёт, однако пробить Тимура Билялова «сталевары» не смогли.

Во втором периоде «Магнитка» получила целых пять минут несгораемого большинства. Нападающий хозяев Патрис Кормье грубо сыграл против Михаила Пашнина за что получил удаление до конца игры. Однако реализовать его «Металлург» не смог. Более того, в середине розыгрыша магнитогорцы схватили командный штраф за нарушение численного состава. В итоге «Ак Барсу» удалось выстоять в неравных составах, а после — увеличить преимущество. Найджел Доус нашёл пасом Стефана Да Косту, который с чистого льда забил второй гол.

Третий период прошёл с малым количеством опасных моментов. Казанцы стали больше времени уделять обороне своих ворот, а магнитогорцам не удалось взломать их защитные ряды. Более того, на 51-й минуте Станислав Галиев в третий раз огорчил болельщиков «Магнитки». Итоговый счёт — поражение «Металлурга» 0:3.

Таким образом в матче против «Ак Барса» сталевары прервали свою победную серию, которая началась 27 ноября. Отметим, что несмотря на поражение в Казани, на данный момент «Металлург» продолжает находиться на третьей строчке Востока КХЛ. Свой следующий матч «сталевары» проведут на домашней арене. В пятницу, 11 декабря, в гости к «Магнитке» приедет московское «Динамо».

«Ак Барс» (Казань) 3:0 «Металлург» (Магнитогорск) (1:0; 1:0; 1:0)

Голы:

14:55. Найджел Доус, «Ак Барс», 1:0

36:41. Стефан Да Коста, «Ак Барс», 2:0

51:56. Станислав Галиев, «Ак Барс», 3:0

Статистика матча: Броски: 55-52; Броски в створ: 31-24; Голы: 3-0; Вбрасывания: 25-27; Блокированные броски: 13-12; Силовые приемы: 14-5; Время в атаке: 07:57-10:06; Штраф: 27-8.

Голы и лучшие моменты игры: