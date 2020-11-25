«Металлург» по буллитам проиграл «Ак Барсу»

«Сталевары» потерпели второе домашнее поражение подряд.

Первый отрезок стартового периода прошла в спокойной манере, однако затем команды постепенно набрали ход. По одному разу команды играли в большинстве, но гол был забит в равных составах. Найджел Доус точнейшим броском пробил Василия Кошечкина вывел «Ак Барс» вперёд. Шанс сравнять был у «Металлурга» в самой концовке двадцатиминутки, но Андрей Чибисов попал в штангу. Отметим, что принципиальный характер встречи подчеркнули две стычки между хоккеистами, последняя из которых случилась после сирены об окончании периода.



Второй период начался в формате 4 на 4 и поначалу складывался не совсем удачно для магнитогорцев. «Металлург» пропустил гол, но тренерский штаб «сталеваров» взял запрос на положение «вне игры» и в итоге шайба была отменена. Затем «Металлург» сравнял счёт. В большинстве Сергей Мозякин сделал наброс, после которого шайба попала в ворота «Ак Барса». Однако уже казанцы взяли запрос на помеху вратарю, но и здесь арбитры встали на сторону магнитогорцев. После этого обе команды имели несколько моментов, как в равных так и в неравных составах, но выйти вперёд ни те, ни другие не смогли.

Период за номером три получился насыщенным на события и подарил зрителям две заброшенные шайбы. Сначала «Металлург» впервые вышел вперёд после атаки 2 в 1 и гола от Максима Карпова, но буквально в следующей атаке Михаил Глухов набросил шайбу на пятачок «Магнитки», а она, после отскока от Артёма Минулина, упала за спину Василия Кошечкина. В итоге за 60 минут основного времени команды не выявили победителя и встреча перешла в овертайм.

Дополнительное время вновь не заставило зрителей скучать, так как у обеих команд были моменты для реализации. Самый стопроцентный момент имел нападающий «Металлурга» Тэйлор Бек. Канадец вышел 1 на 1 с Тимуром Биляловым и мог закончить игру, но не попал в створ. В конечном счёте, встреча переместилась в серию буллитов. В штрафных попытках команды дотянули до дополнительных попыток, но в итоге верх взял «Ак Барс». Победная шайба на счету Найджел Доус

Следующий матч «Металлург» также проведёт на своей площадке. «Сталевары» вновь примут нижнекамский «Нефтехимик». Встреча состоится в пятницу, 27 ноября, Начало игры — в 19:00 по магнитогорскому времени.

«Металлург» (Магнитогорск) 2:3 «Ак Барс» (Казань) (0:1; 1:0; 1:1; 0:0; 0:1)

Голы:

14:51. Найджел Доус, «Ак Барс», 0:1

23:59. Сергей Мозякин, «Металлург», 1:1

46:21. Максим Карпов, «Металлург», 2:1

48:58. Михаил Глухов, «Ак Барс», 2:2

65:00. Найджел Доус, «Ак Барс», 2:3

Статистика матча: Броски: 63-51 ; Броски в створ: 32-26 ; Голы: 2-2 ; Вбрасывания: 29-28 ; Блокированные броски: 12-12 ; Силовые приемы: 35-12 ; Время в атаке: 12:32-10:58 ; Штраф: 15-19

