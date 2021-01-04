«Металлург» отыгрался с «минус два» и обыграл «Спартак»

Судьба встречи решилась за 40 секунд до конца игры

Магнитогорский «Металлург» одержал первую победу в 2021 году. Команда Ильи Воробьева на своем льду обыграла «Спартак» со счетом 4:3.



Оба своих гола «Металлург» пропустил, играя в меньшинстве, на старте первого и второго периода соответственно. Сначала удаление Егора Коробкина реализовал Робин Ганзл, а затем Эмиль Юсе «прошил» Юхо Олкинуору после того, как Михаил Пашнин оставил «сталеваров» вчетвером. «Магнитка» начала отыгрываться в середине матча. Андрей Нестрашил подставил клюшку под пас Филипа Хольма и сократил отставание «Металлурга» в счете.

Третий период начался с давления магнитогорцев, однако Робин Ганзл воспользовался ошибкой в обороне «Магнитки» и оформил дубль. В итоге тренерский штаб «сталеваров» решил заменить Юхо Олкинуору на Василия Кошечкина. «Металлург» продолжил атаковать, что принесло свои плоды. Николай Кулемин подставил клюшку под бросок Артема Земчёнка и во второй раз в матче сократил отставание. Затем «сталевары» продолжили прессинг, проведя почти две минуты в атаке. Эпизод закончился выстрелом Андрея Чибисова с близкой дистанции, голкипер москвичей Юлиус Гудачек отбил его, но Сергей Плотников оказался расторопнее и закинул шайбу в пустой угол. Судьи взяли запрос на игру ногой, но не увидели нарушения и засчитали гол. Судьбу встречи решил Николай Прохорин — нападающий «Металлурга» за 40 секунд до конца встречи сам зашел в зону соперника и бросил с кистей. Шайба медленно покатилась за спину Юлиусу Гудачеку и зашла в ворота. «Спартак» взял тайм-аут и снял вратаря в концовке встречи, но спасти матч команде Олега Знарка не удалось.

Свой следующий матч «Металлург» проведет в гостях. В четверг, 7 января, магнитогорцы сыграют с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Встреча начнется в 19:00 по магнитогорскому времени.

«Металлург» (Магнитогорск) 4:3 «Спартак» (Москва) (0:1; 1:1; 3:1)

Голы:

2:49. Робин Ганзл, «Спартак», 0:1

22:22. Эмиль Юсе, «Спартак», 0:2

28:08. Андрей Нестрашил, «Металлург», 1:2

43:45. Робин Ганзл, «Спартак», 1:3

46:41. Николай Кулемин, «Металлург», 2:3

48:14. Сергей Плотников, «Металлург», 3:3

59:20. Николай Прохоркин, «Металлург», 4:3