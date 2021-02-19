«Металлург» обыграл «Витязь» и прервал двухматчевую серию поражений

Победу «сталеварам» принес гол Никиты Рожкова в серии буллитов

Серию из двух поражений прервал в четверг, 18 февраля, магнитогорский «Металлург». В Подольске команда Ильи Воробьева в серии буллитов обыграла местный «Витязь» со счетом 2:1.



Стартовый период встречи прошел без забитых шайб. Первый гол матча был забит в середине игры. В большинстве Федор Малыхин «прошил» Юхо Олкинуору. Отыграться «Металлургу» удалось только под занавес матча, когда Николай Прохоркин точным выстрелом попал под самую перекладину ворот Ильи Ежова.

В овертайме магнитогорцы большую часть времени играли в меньшинстве после удаления все того же Николая Прохоркина, однако «Витязю» не удалось реализовать численное преимущество. В итоге игра перешла в серию буллитов. Первые броски не задались у обеих команд, однако затем гости смогли забросить сразу три шайбы, а хозяева так и не переиграли Юхо Олкинуору. У «Металлурга» на штрафных бросках поочередно отличились Тэйлор Бек, Максим Карпов и Никита Рожков, причем последний впервые вышел на лед только на буллитах. Итоговый счет — победа магнитогорцев, 2:1.

После матча с «Витязем» «Металлург» проведет четыре дня без игр. Следующую встречу «сталевары» сыграют во вторник, 23 февраля. В Нижнекамске команда Ильи Воробьева сыграет с «Нефтехимиком».

«Витязь» (Подольск) 1:2 «Металлург» (Магнитогорск) (0:0; 1:0; 0:1; 0:0; 0:1)

Голы:

29:04. Федор Малыхин, «Витязь», 1:0 (ассистенты: Александр Семин, Данила Моисеев; в большинстве)

57:30. Николай Прохоркин, «Металлург», 1:1 (ассистенты: Михаил Пашнин; в равенстве)

65:00. Никита Рожков, «Металлург», 1:2 (буллит)

Статистика матча: Броски: 54-65; Броски в створ: 32-34; Голы: 1-1; Вбрасывания: 31-38; Блокированные броски: 16-12; Силовые приемы: 12-10; Время в атаке: 15:38-14:18; Штраф: 10-16.