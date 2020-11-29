«Металлург» обыграл «Торпедо» и одержал вторую победу подряд

Вновь дубль оформил форвард Андрей Чибисов.

Вторую победу подряд одержал сегодня, 29 ноября, магнитогорский «Металлург». В гостях «сталевары» обыграли нижегородское «Торпедо» со счётом 4:2.



Начало встречи получилось разочаровывающим для магнитогорских болельщиков. Стартовый прессинг «Торпедо» привёл сразу к трём удалениям «Металлурга» подряд, второе из которых успешно реализовал Дамир Жафяров. Однако уже на 14-й минуте «Магнитка» воспользовалась своим численным преимуществом. Отличился Сергей Плотников. Второй период матча прошёл без забитых голов, но вместил в себя сразу десять минут игры в неравенстве, шесть из которых пришлись на «Металлург».

В первом отрезке третьего периода магнитогорцы впервые в матче вышли вперёд. Свою голевую серию продлил Андрей Чибисов. Затем «сталевары» благодаря точному броску Артёма Земчёнка удвоили преимущество. Отметим, для защитника эта шайба стала первой за «Магнитку». В конце встречи нижнегородцы сняли голкипера и организовали прессинг, отыграв один гол. Вновь ворота «лисов» поразил Дамир Жафяров. При счёте 3:2 «Торпедо» попыталось провести ещё один штурм, но ошибкой защитников воспользовался Андрей Чибисов, который отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счёт игры.

Отметим, эта победа стала для «Металлурга» второй подряд. Также во второй игре кряду подопечные Ильи Воробьёва отыгрались по ходу встречи, завершив матч с преимуществом в две шайбы. Свою следующую игру «Магнитка» проведёт в Москве. Во вторник, 1 декабря, «Металлург» сразится с «Динамо».

«Торпедо» (Нижний Новгород) 2:4 «Металлург» (Магнитогорск) (1:1; 0:0; 1:3)

Голы:

8:27. Дамир Жафяров, «Торпедо», 1:0

14:11. Сергей Плотников, «Металлург», 1:1

46:45. Андрей Чибисов, «Металлург», 1:2

56:48. Артём Земчёнок, «Металлург», 1:3

57:58. Дамир Жафяров, «Торпедо», 2:3

59:37. Андрей Чибисов, «Металлург», 2:4

Статистика матча: Броски: 77-51; Броски в створ: 40-28; Голы: 2-4; Вбрасывания: 25-37; Блокированные броски: 16-23; Силовые приемы: 2-7; Время в атаке: 16:06-11:01; Штраф: 6-16.

Голы и лучшие моменты игры: