«Металлург» обыграл рижское «Динамо» и одержал четвертую победу подряд

В игре было заброшено восемь шайб

Магнитогорский «Металлург» одержал четвертую победу кряду. В четверг, 21 января, команда Ильи Воробьева обыграла рижское «Динамо» со счетом 5:3.



Задел на победу «Магнитка» создала еще в первом периоде, забросив целых три шайбы. Первая из них влетела в ворота рижан на 55-й секунде. Отличился Тэйлор Бек. Затем Сергей Мозякин удвоил преимущество «сталеваров», а Николай Прохоркин закрепил успех магнитогорцев. Отметим, что в шайбе капитана «Магнитки» поучаствовал Тэйлор Бек, который за один период набрал два результативных балла.

Второй период встречи прошел без забитых шайб. В третьей двадцатиминутке в игру включились рижане. Микс Индрашис лишил «сухаря» Василия Кошечкина. Затем Николай Кулемин забил в ворота «Динамо» еще одну шайбу. После этого Роберт Букартс и Геннадий Столяров заставили поклонников «лисов» понервничать, забросив третий и четвертый гол в ворота «Металлурга». Судьбу игры решил капитан «лисов» Сергей Мозякин. Нападающий отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет встречи — победа «Магнитки», 5:3.

Отметим, что игра стала знаковой для Григория Дронова. Защитник набирает очки в четвертом матче подряд. Игрок «Металлурга» повторил свой лучший результат, который был установлен в прошлом сезоне. Также благодаря дублю Сергей Мозякин достиг отметки в 915 очков.

Следующий матч магнитогорская команда сыграет в гостях. Во вторник, 26 января, «сталевары» в Екатеринбурге выйдут на лед против местного «Автомобилиста». Начало встречи запланировано на 19:00 по местному времени.

«Металлург» (Магнитогорск) 5:3 «Динамо» (Рига) (3:0; 0:0; 2:3)

Голы:

0:55. Тэйлор Бек, «Металлург», 1:0 (ассистенты: Артем Земченок, Деннис Расмуссен; в равенстве)

3:54. Сергей Мозякин, «Металлург», 2:0 (ассистенты: Григорий Дронов, Тэйлор Бек; в большинстве)

16:26. Николай Прохоркин, «Металлург», 3:0 (ассистенты: Сергей Плотников, Семен Кошелев; в равенстве)

45:25. Николай Кулемин, «Металлург», 4:1 (ассистенты: Григорий Дронов, Филип Хольм; в равенстве)

42:46. Микс Индрашис, «Динамо Рига», 3:1 (ассистенты: Лаурис Дарзиньш, Джей Си Лайпон; в равенстве)

46:59. Рихардс Букартс, «Динамо Рига», 4:2 (ассистенты: Джей Си Лайпон; в большинстве)

55:00. Геннадий Столяров, «Динамо Рига», 4:3 (ассистенты: Микс Индрашис; в равенстве)

59:22. Сергей Мозякин, «Металлург», 5:3 (ассистенты: Андрей Нестрашил, Максим Карпов; в равенстве, в пустые ворота)

Статистика матча: Броски: 48-62; Броски в створ: 29-36; Голы: 5-3; Вбрасывания: 32-26; Блокированные броски: 12-8; Силовые приемы: 14-18; Время в атаке: 10:33-11:10; Штраф: 10-18.

