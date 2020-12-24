«Металлург» обыграл минское «Динамо» в матче, посвященном дню рождения клуба

Дублем отличился Тэйлор Бек, еще одна шайба на счету Семена Кошелева

Магнитогорский «Металлург» с победы начал предновогоднюю серию матчей. На своем льду, в игре, приуроченной к 65-летнему юбилею команды, «сталевары» переиграли «Динамо» из Минска со счетом 3:2.



Стартовый период встречи закончился со счетом 0:0 несмотря на то, что «Магнитка» дважды играла в большинстве. Первыми в матче уже в периоде под номером два отличились магнитогорцы. В равных составах Андрей Нестрашил выдал пас Тэйлору Беку на дальнюю штангу, канадцу оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам, с чем форвард «Магнитки» успешно справился. Однако уже спустя две минуты Райан Мерфи восстановил равенство на табло. Затем минчане остались в меньшинстве на четыре минуты, после того как правила нарушили Шейн Принс и Брэндон Козун. Здесь в игру вновь включился Тэйлор Бек, который броском от синей линии попал в девятку и во второй раз огорчил голкипера «Динамо» Доминика Фурха. После этого минчане еще дважды поиграли в меньшинстве, но упрочить преимущество «Металлург» не смог.

Решающим в матче стал третий отрезок, который начался с очередного штрафа минчан, однако магнитогорцы вновь не смогли его использовать. После этого Тэйлор Бек получил две минуты за подножку, команды поиграли без голов в формате четыре на четыре, а через минуту после того как составы стали равными Степан Фальковский во второй раз в игре сравнял счет, сделав точный бросок в девятку владений Юхо Олкинуоры. В итоге судьба встречи решалась в заключительные три минуты. «Металлург» вышел вперед после гола Семена Кошелева, который оказался самым расторопным на пятачке. После этого Сергей Плотников за минуту до конца основного времени нарушил правила в атаке, тренеры «Динамо» взяли тайм-аут и сняли вратаря, однако сравнять счет в третий раз минчанам не удалось. Итоговый счет — 3:2, победа «Металлурга».

Отметим, что эта игра носила для магнитогорской команды особый характер, поскольку была посвящена 65-летнему юбилею команды. На лед «Магнитка» вышла в особой форме, сочетающий элементы дизайна всех чемпионских комплектов, а во время коммерческих пауз команду с днем рождения поздравляли легенды клуба и именитые воспитанники, такие как Евгений Малкин, Алексей Кайгородов, Виталий Атюшов, Ярослав Кудрна, Андрей Кудинов, Равиль Гусманов и другие. Итог победной встрече подвел наставник «сталеваров» Илья Воробьев. Специалист похвалил свою команду и поздравил болельщиков с днем рождения «Магнитки» и новогодними праздниками.

«Хотелось бы, чтобы побольше забили в большинстве. После паузы первый матч всегда сложный, тайминг не тот, чувство времени и пространства. Ребята молодцы, что старались, вырвали победу, идем дальше. Юбилей клуба лично для меня? „Металлург“ — это кусочек сердца, благодарен судьбе, что работаю в „Металлурге“. Всех болельщиков с праздником. Дома мы уже не играем, поэтому всех с наступающим Новым годом и здоровья всем»,— сказал Илья Воробьев.

Отметим, что эта победа стала для «Металлурга» седьмой в девяти последних играх. На момент написания материала «сталевары» занимают третью строчку на Востоке КХЛ. Добавим, что эта игра стала для «Металлурга» последней домашней в 2020 году. Свой следующий матч магнитогорцы проведут в Уфе. В понедельник, 28 декабря, команда Ильи Воробьева сыграет против «Салавата Юлаева».

«Металлург» (Магнитогорск) 3:2 «Динамо» (Минск) (0:0; 2:1; 1:1)

Голы:

24:47. Тэйлор Бек, «Металлург», 1:0

26:26. Райан Мерфи, «Динамо», 1:1

31:15. Тэйлор Бек, «Металлург», 2:1

50:51. Степан Фалькосвкий, «Динамо», 2:2

56:20. Семен Кошелев, «Металлург», 3:2

Статистика матча: Броски: 53-38; Броски в створ: 33-21; Голы: 3-2; Вбрасывания: 32-22; Блокированные броски: 9-11; Силовые приемы: 18-21; Время в атаке: 12:33-08:20; Штраф: 6-12.