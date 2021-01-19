«Металлург» обыграл «Локомотив» и одержал третью победу подряд

У «сталеваров» — пять выигрышей в последних шести играх

Третью победу подряд одержал во вторник, 19 января, магнитогорский «Металлург». На своей площадке «сталевары» со счетом 4:1 обыграли ярославский «Локомотив».

Единственную шайбу в первом периоде забил Николай Прохоркин. Теряя равновесие, нападающий «сталеваров» успел переправить шайбу за спину голкиперу ярославцев Илье Коновалову. Отыграться «Локомотиву» удалось в начале второго периода. Антон Ландер и Артур Каюмов в меньшинстве убежали 2 в 1 и не оставили шансов Юхе Олкинуоре. В середине матча магнитогорцы получили четыре минуты большинства, но не смогли его реализовать. Однако в концовке отрезка «Металлургу» удалось выйти вперед, усилиями Григория Дронова, который набирает очки уже в третьем матче подряд.

В завершающем, третьем периоде матча «Магнитка» не только закрепила, но и укрепила собственное преимущество. Сначала Максим Карпов, с передачи Сергея Мозякина и Андрея Нестрашила забил свой сотый гол в КХЛ, а затем Архип Неколенко, за четыре минуты до конца встречи, установил ее окончательный счет. Итог — 4:1, победа «Металлурга».

Победа над «Локомотивом» стала для магнитогорцев пятой в последних шести играх. Сейчас команда Ильи Воробьева продолжает идти на четевртом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, лишь на один балл уступая «Салавату Юлаеву», но имея два матча в запасе. Свою следующую игру команда Ильи Воробьева сыграет на домашней арене. В Магнитогорске «Металлург» скрестит клюшки с рижским «Динамо». Встреча начнется в 19:00 по челябинскому времени.

«Металлург» (Магнитогорск) 4:1 «Локомотив» (Ярославль) (1:0; 1:1; 2:0)

Голы:

13:25. Николай Прохоркин, «Металлург», 1:0 (ассистенты: Семен Кошелев, Егор Яковлев; в равенстве)

21:55. Антон Ландер, «Локомотив», 1:1 (ассистенты: Артур Каюмов; в меньшинстве)

37:09. Григорий Дронов, «Металлург», 2:1 (ассистенты: Филип Хольм, Игорь Швырев; в равенстве)

47:58. Максим Карпов, «Металлург», 3:1 (ассистенты: Сергей Мозякин, Андрей Нестрашил; в равенстве)

56:07. Архип Неколенко «Металлург», 4:1 (ассистенты: Архип Неколенко; в равенстве)

Статистика матча: Броски: 63-49; Броски в створ: 38-29; Голы: 4-1; Вбрасывания: 38-24; Блокированные броски: 12-9; Силовые приемы: 25-9; Время в атаке: 12:26-09:26; Штраф: 8-12.