«Металлург» обыграл «Автомобилист» в гостях и одержал пятую победу подряд

Дубль в составе «сталеваров» на счету Денниса Расмуссена

Пятую победу подряд одержал во вторник, 26 января, магнитогорский «Металлург». В Екатеринбурге команда Ильи Воробьева переиграла «Автомобилист» со счетом 5:3.



Начало первого периода осталось за «Металлургом». Первый гол команда Ильи Воробьева забила на 20-й секунде встречи после удаления Никиты Трямкина. Хозяева сравняли на четвертой минуте отрезка, Сергей Зборовский после наброса от Чарльза Геноуэя с близкого расстояния «пробил» Василия Кошечкина. После этого игровое преимущество постепенно перешло к екатеринбуржцам, а затем, в концовке периода «Магнитка» убежала в контратаку 3 в 2, но упустила контрвыпад, который закончился голом Вячеслава Литовченко в касание.

Первую половину второго периода команды провели в обоюдных атаках, которые привели к двум удалениям, однако гол был забит в равных составах. Хоккеисты «Металлурга» разыграли своеобразный «треугольник», наконечником которого выступил Деннис Расмуссен, в упор расстрелявший Якуба Коваржа и восстановивший равенство на табло.

Третий период начался с быстрого года магнитогорской команды. Андрей Чибисов получил пас на входе в зону от Николая Прохокина, сделал несколько шагов в направлении владений Якуба Коваржа и пушечным выстрелом во второй раз в игре выел гостей вперед. Однако спустя 3,5 минуты екатеринбуржцы получили численное преимущество и вновь восстановили паритет усилиями Анатолия Голышева. Этот момент судьи просматривали на предмет удара по шайбе ногой, но не увидели нарушения правил и засчитали гол. В середине периода стопроцентный момент был у Денниса Расмуссена, но шведский легионер «Магнитки» не смог реализовать его. За 2:18 до конца третьего периода «Металлург» перешел в активное наступление, пас от Тэйлора Бека прошел на пятачок ворот хозяев и Деннис Расмуссен оформил дубль. В самом конце встречи «Автомобилист» заменил вратаря на шестого полевого игрока, а тренерский штаб екатеринбуржцев взял тайм-аут, но получили гол в пустые ворота. Николай Кулемин перехватил шайбу у игрока «Автомобилиста» и отправил ее в пустые ворота.

Отметим, что «лисы» могли обеспечить себе выход в плей-офф в случае победы в Екатеринбурге и поражения «Сибири» от «Нефтехимика». Однако команда из Новосибирска обыграла нижнекамцев и не позволила «Магнитке» закрепиться в топ-8 Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Металлург» вновь проведет в гостях. В четверг, 28 января, команда Ильи Воробьева в Москве сыграет со «Спартаком». Встреча начнется в 21:30 по челябинскому времени.

«Автомобилист» (Екатеринбург) 3:5 «Металлург» (Магнитогорск) (2:1; 0:1; 1:3)

Голы:

0:40, Тэйлор Бек, «Металлург», 0:1 (ассистенты: Григорий Дронов, Сергей Мозякин; в большинстве)

4:28. Сергей Зборовский, «Автомобилист», 1:1 (ассистенты: Чарльз Геноуэй, Станислав Бочаров; в большинстве)

12:31. Вячеслав Литовченко, «Автомобилист», 2:1 (ассистенты: Алексей Макеев; в равенстве)

29:33. Деннис Расмуссен, «Металлург», 2:2 (ассистенты: Сергей Плотников, Николай Голдобин; в равенстве)

40:44. Андрей Чибисов, «Металлург», 2:3 (ассистенты: Артем Земченок, Николай Прохоркин; в равенстве)

43:59. Анатолий Голышев, «Автомобилист», 3:3 (ассистенты: Чарльз Геноуэй, Алексей Макеев: в большинстве)

58:01. Деннис Расмуссен, «Металлург», 3:4 (ассистенты: Тэйлор Бек, Филип Хольм; в равенстве)

59:22. Николай Кулемин, «Металлург», 3:5 (без ассистентов; в пустые ворота)

Статистика матча: Броски: 53-65; Броски в створ: 30-33; Голы: 3-5; Вбрасывания: 31-37; Блокированные броски: 19-13; Силовые приемы: 4-15; Время в атаке: 11:06-11:50; Штраф: 6-8.