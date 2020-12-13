«Металлург» не смог продолжить серию поражений «Автомобилиста»

Команда из Магнитогорска всухую уступила екатеринбуржцам со счётом 0:4.

Магнитогорский «Металлург» поражением закончил последний домашний матч перед паузой на Евротур. Команда Ильи Воробьёва на своей площадке уступила «автомобилисту» со счётом 0:4.



Начало встречи получилось обескураживающим для магнитогорцев. Сначала гости провели позиционную атаку, а после «Магнитка» пропустила курьёзный гол. Юхо Олкинуора и Данила Юров столкнулись на пятачке, а Алексей Макеев спокойно завёл шайбу в ворота. По ходу отрезка Андрей Чибисов зарядил по воротам Якуба Коваржа, но попал в перекладину, а сразу после этого магнитогорцы пропустили во второй раз. Отличился Станислав Бочаров. В концовке «Металлург» имел шанс отыграть одну шайбу после удаления Сергея Збровского за грубость, однако «пробить» Якуба Коваржа «сталевары» не смогли.

Во втором периоде «Металлург» пропустил второй гол на самом старте отрезка. Один на Один с вратарём убежал Павел Куликов, который в итоге сделал счёт 3:0 в пользу гостей. После этого тренерский штаб заменил Юхо Олкинуору на Василия Кошечкина. Затем магнитогорцы остались вчетвером, однако выход один на один был у Максима Карпова, но нападающий не смог «распечатать» владения Якуба Коваржа. Более того, после этого «Магнитка» получила удаление за нарушение численного состава, и осталась в формате три на пять, который реализовал Анатолий Голышев, сделавший счёт 0:4. В дальнейшем у «Металлурга» было ещё одно удаление и свой шанс в большинстве, однако забить в ворота «Автомобилиста» магнитогорцы так и не смогли.

Третий период встречи запомнился четырьмя удалениями «Металлурга» подряд, но ни одно из них гости реализовать не смогли. В итоге матч закончился поражением «сталеваров» 0:4.

Эта игра стала последней для магнитогорской команды перед паузой на Евротур. Свой следующий матч «Металлург» сыграет на домашней арене 24 декабря. В гости к «сталеварам» приедет минское «Динамо».

«Металлург» (Магнитогорск) 0:4 «Автомобилист» (Екатеринбург) (0:2; 0:2; 0:0)

Голы:

2:42. Алексей Макеев, «Автомобилист», 0:1

11:54. Станислав Бочаров, «Автомобилист», 0:2

20:24. Павел Куликов, «Автомобилист», 0:3

23:43. Анатолий Голышев, «Автомобилист», 0:4

Статистика матча: Броски: 53-54; Броски в створ: 26-29; Голы: 0-4; Вбрасывания: 33-20; Блокированные броски: 13-14; Силовые приемы: 12-22; Время в атаке: 09:29-11:43; Штраф: 14-6

Заброшенные шайбы и лучшие моменты игры: