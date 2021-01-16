«Металлург» начал домашнюю серию с победы над «Салаватом Юлаевым»

Победу «сталеварам» принес гол Филипа Хольма

Магнитогорский «Металлург» с победы начал трехматчевую серию домашних игр. Команда Ильи Воробьева переиграла уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2.



Первые два гола «Магнитка» забросила в стартовом отрезке матча. Сначала Артем Земченок пушечным выстрелом с середины зоны пробил Юху Метсолу, а затем тройка Николая Прихоркина разыграла комбинацию, которую броском в ворота замкнул сам нападающий. По ходу стартового отрезка уфимцы усилиями Маркуса Гранлунда отыграли одну шайбу и огорчили Юхо Олкинуору.

Второй период начался с атак «Салавата», которые в итоге превратились в гол. Александр Алексеев сравнял счет в матче. Затем несколько моментов было с обеих сторон, в частности Николай Голдобин выходил один на один с Юхо Метсолой, но переиграть его не смог. Судьба встречи решилась в третьем периоде. На 56-й минуте встречи Филип Хольм с передач Григория Дронова и Сергея Мозякина запустил шайбу в сторону ворот от синей линии, а она залетела в ворота от конька игрока гостей. Для шведского защитника этот гол стал первым за магнитогорцев.

При счете 3:2 в пользу «Металлурга» уфимцы принялись штурмовать ворота «сталеваров», но в итоге получили гол в пустые ворота от Сергея Плотникова. Однако шайба была отменена, поскольку судьи увидели в действиях 16-го номера «Магнитки» игру высоко поднятой клюшки. На последних секундах встречи «Салават» и дальше пытался сравнять, но сделать этого уфимцам не удалось. Итоговый счет — 3:2, победа «Металлурга».

Отметим, в данной встрече отметку в 500 голевых передач в КХЛ преодолел капитан «сталеваров» Сергей Мозякин. Также эта победа позволила «Металлургу» вплотную приблизиться к третьему месту Восточной конференции лиги, на которой как раз расположился «Салават Юлаев». Добавим, что у «Магнитки», в отличие от уфимцев, есть две игры в запасе.

Следующий матч «Металлург» проведет на своей площадке. Во вторник, 19 января, в гости к команде Ильи Воробьева приедет ярославский «Локомотив».

«Металлург» (Магнитогорск) 3:2 «Салават Юлаев» (Уфа) (2:1; 0:1; 1:0)

Голы:

6:10. Артем Земченок, «Металлург», 1:0 (без ассистентов; в равенстве)

13:15. Николай Прохоркин, «Металлург», 2:0 (Андрей Чибисов, Сергей Плотников; в равенстве)

17:52. Маркус Гранлунд, «Салават Юлаев», 2:1 (Григорий Панин; в равенстве)

23:51. Александр Алексеев, «Салават Юлаев», 2:2 (Родион Амиров, Дмитрий Кугрышев; в равенстве)

55:45. Филип Хольм, «Металлург», 3:2 (Григорий Дронов, Сергей Мозякин; в равенстве)

Статистика матча: Броски: 50-59; Броски в створ: 32-30; Голы: 3-2; Вбрасывания: 29-16; Блокированные броски: 15-11; Силовые приемы: 20-12; Время в атаке: 06:57-12:17; Штраф: 4-2.