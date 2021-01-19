«Металлург» на своем льду примет «Локомотив»

«Сталевары» попытаются продлить победную серию

Продолжается домашняя серия матчей хоккейного «Металлурга». В рамках третьей из четырех запланированных игр магнитогорцы сыграют с «Локомотивом» из Ярославля. Встреча состоится в 19:00 на арене «Металлург».



К очному противостоянию магнитогорцы и ярославцы подходят в разной форме. «Магнитка» имеет в своем активе серию из двух побед, последняя из которых состоялась в субботу, 16 января. «Локомотив» напротив, проиграл свой последний матч, 17 января команда Андрея Скабелки уступила «Трактору» в Челябинске. На отрезке в пять последних игр у «Металлурга» четыре победы против трех у «Локомотива».

В очной битве команды пересекались 27 раз, в 12 из которых сильнее были магнитогорцы. Последняя игра «сталеваров» и «железнодорожников» состоялась 29 сентября в Ярославле и закончилась победой «Магнитки» по буллитам — 4:3. Сейчас «Металлург» находится на четвертом месте в Восточной конференции КХЛ, «Локомотив» занимает третью строчку в Западной части лиги.

Встреча «Металлург» против «Локомотива» состоится во вторник, 19 января, в Магнитогорске. Игра начнется в 19:00 по местному времени.