«Металлург» может обеспечить себе место в плей-офф в матче с «Автомобилистом»

Магнитогорцы и екатеринбуржцы схлестнутся четвертый раз в сезоне

Гостевая серия матчей началась у магнитогорского «Металлурга». Команда Ильи Воробьева в первом матче выезда сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.



Эта игра станет четвертой очной между командами в текущем сезоне. Лишь один раз победа осталась за «Металлургом», в гостевой игре 9 октября. Всего в КХЛ клубы провели между собой 51 встречу, 34 раза сильнее были именно «сталевары».

По-разному складываются для сегодняшних соперников пять последних матчей. «Металлург» за этот отрезок проиграл лишь однажды, в самом начале года уступив омскому «Авангарду». «Автомобилист» в свою очередь выиграл три игры из пяти, но проиграл в последних двух матчах. На текущий момент «сталевары» находятся на четвертой строчке Восточной конференции КХЛ, имея в активе 63 очка в 48 матча. У «Автомобилиста» на одну встречу больше и 59 баллов в активе при общей четвертой строчке.

Отметим, что по итогам этой игры «Магнитка» может оформить себе путевку в плей-офф. Для этого «сталеварам» надо любым способом обыграть сегодняшнего соперника, а новосибирская «Сибирь» должна проиграть «Нефтехимику».

Матч «Металлурга» против «Автомобилиста» начнется во вторник, 26 января, в 19:00 по челябинскому времени. За ходом встречи по итогам каждого из периодов можно будет следить в телеграм-канале ИА «Первое областное».