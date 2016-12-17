«Металлург» проиграл в Загребе с теннисным счетом

Не спасли магнитогорцев от поражения гол Мозякина и дубль Платонова.
Магнитогорский «Металлург» прервал свою серию побед, уступив в Загребе. На шайбу Мозякина и дубль Платонова «Медвешчак» ответил 6 голами. В этом сезоне «Магнитка» еще ни разу не пропускала так много.
Вчера поздним вечером обладатель Кубка Гагарина возобновил свое выступление в КХЛ. «Металлург» встречался в Загребе с «Медвешчаком» и неожиданно уступил. Магнитогорцы к
Разгромный счет, казалось, пробудил чемпиона. Две шайбы Дениса Платонова сократили разрыв до минимального, но «Медвешчак» был твердо намерен победить, желательно с разгромным счетом. В заключительном периоде хорваты отличились еще три раза. Точные броски на счету Терри Гальярди, Лукаса Лессио и Майка Глумака. В этом сезоне «Металлург» еще ни разу не пропускал так много — были 3:5 от «Трактора» и 4:5 от «Кузни». У магнитогорцев не ушел без гола капитан Сергей Мозякин. Шайба стала для него
«Металлург» прервал свою серию из 3 побед. У «сталеваров» осталось 87 очков, они сохраняют первое место на Востоке. Следующий матч команда Ильи Воробьева проведет 23 декабря в Братиславе.
Медвешчак (Загреб) — Металлург (Магнитогорск) — 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
1:0 — Паре (Махбод) — 04:41 (5×5)
2:0 — Батлер (Паре) — 09:04 (5×4)
3:0 — Болдюк (Глумак) — 23:09 (5×5)
3:1 — Платонов (Казионов) — 25:11 (5×5)
3:2 — Платонов (Казионов, Бирюков) — 28:23 (5×5)
4:2 — Гальярди (Батлер, Катич) — 41:26 (5×5)
5:2 — Лессио (Жиру) — 42:51 (5×4)
5:3 — Мозякин (Сёмин, Коварж) — 54:44 (5×3)
6:3 — Глумак (Паре) — 59:04 (en)
Вратари: Макинтайр — Кошечкин, Загидулин