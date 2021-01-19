«Металлург» и «Трактор» показали рост в Индексе силы КХЛ

Рейтинг был представлен по итогам 18-й недели регулярного чемпионата

Магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» показали рост в Индексе силы КХЛ — специальном рейтинге команд, который отражает текущую игровую форму коллективов. «Сталевары» поднялись на пять позиций вверх и расположились на втором месте, «черно-белые» заняли восьмую строчку. При этом именно команда Анвара Гатиятулина показала самый большой скачок, поднявшись на 12 позиций.



«„Трактор“ и „Сибирь“ возвращаются в Индекс силы по итогам 18-й недели»,— отметили в пресс-службе КХЛ.

Лидерство в Индексе силы уже пятую неделю подряд принадлежит казанскому «Ак Барсу». Команда из столицы Татарстана занимает первую строчку в общей таблице КХЛ и уже оформила себе выход в плей-офф. «Металлург» с 49 баллами находится на четвертой строчке Восточной конференции, «Трактор», в активе которого 55 баллов, занимает шестую позицию.

Добавим, во вторник, 19 января, южноуральские команды проведут свои очередные матчи в рамках регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» в Магнитогорске встретится с «Локомотивом», а «Трактор» на домашнем льду примет «Авангард». Встречу «черно-белых» с «ястребами» в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной».