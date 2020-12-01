«Металлург» и «Динамо» выявят сильнейшего в Москве

«Сталевары» завершают выезд по западной части России.

Второй и последний матч короткой выездной серии проводит сегодня, 1 декабря, магнитогорский «Металлург». В Москве «сталевары» сойдутся с местным «Динамо».



Будущая встреча станет 27-й очной игрой между командами в КХЛ и первой в этом сезоне. Последний раз «Металлург» и «Динамо» пересекались между собой в прошлом году. Перед самым Новым годом, 29 декабря, в Магнитогорске команды забросили в общей сложности девять шайб, а победа со счётом 5:4 досталась «Магнитке».

К противостоянию «Металлург» и «Динамо» подходят в разной форме. Магнитогорская команда в последних пяти играх одержала две победы, причём они были добыты подряд. Москвичи, в свою очередь, за тот же отрезок проиграли лишь один раз. Более того, в четырёх из пяти последних игр динамовцы забивали четыре и более шайб. В активе «Металлурга» две таких игры. Добавим, перед очной встречей коллективы находятся примерно в одинаковом турнирном положении. «Металлург» за 32 игры набрал 40 очков и находится на пятом месте на Востоке КХЛ, а «Динамо», с 38 баллами в 30 играх, расположилось на четвёртом месте на Западе.

Встреча «Металлурга» против «Динамо» состоится сегодня, 1 декабря, в Москве на «ВТБ Арене». Начало матча — в 21:30 по челябинскому времени.