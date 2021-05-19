«Металлург» договорился о сотрудничестве с академией Дениса Абдуллина

Коллаборация со школой воспитанника «Магнитки» позволит магнитогорцам расширить сферы влияния

Магнитогорский «Металлург» подписал соглашение о сотрудничестве с хоккейной академией Дениса Абдуллина. О подписании договоренности ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе «сталеваров». Представители клуба отметили, что теперь хоккейные проекты воспитанника «Магнитки» Дениса Абдуллина будут реализованы в сотрудничестве с «Металлургом».



«На сегодняшний день академия включает в себя четыре ледовые площадки в разных частях столицы, почти 400 занимающихся детей и два десятка тренеров»,— отметили в пресс-службе «сталеваров».

Сотрудничество «Металлурга» и академии Дениса Абдуллина позволит магнитогорцам расширить сферы своего влияния, отметил директор команды Сергей Ласьков. По его словам, в рамках партнерства «Магнитка» не потеряется на фоне других топ-клубов КХЛ.

«Мера продиктована в первую очередь необходимостью развития, чтобы не отстать сейчас от других больших команд — вносить что-то новое, развиваться, следить за перспективными ребятами и получить в хоккейном клубе „Металлург“ дополнительный резерв обученных игроков. В свою очередь, у мальчишек появляется шанс не потеряться в общей массе насыщенного и очень конкурентного хоккейного рынка Москвы. Денис — человек, близкий „Металлургу“. Уже сегодня многое сделано, в Магнитогорске проведены товарищеские матчи его московской команды „Войны льда — 2009“ с нашим „Металлургом-2009“»,— заявил Сергей Ласьков.

Сергей Ласьков подчеркнул, что уже этим летом впервые в Детском ледовом дворце в Магнитогорске пройдут сборы, в которых примут участие ребята из разных частей России. Тренерский штаб при этом будет сформирован из наставников академии Дениса Абдуллина и ДЮСШ «Металлурга».

Отметим, Денис Абдуллин — уроженец Магнитогорска и воспитанник хоккейной школы «сталеваров». За главную команду он, будучи нападающим, провел два сезона: 2006/2007 и 2010/2011. В составе «Металлурга» Денис Абдуллин в общей сложности провел 42 матча и набрал 9 очков. Также хоккеист защищал цвета «Автомобилиста», «Ак Барса», «Амура», «Лады», «Молота-Прикамье», «Нефтехимика», «Трактора» и ХК МВД.