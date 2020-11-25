Майк Пелино вернулся в «Металлург»

Контракт с канадским тренером подписан до конца этого сезона.

Канадский специалист Майк Пелино вернулся в «Металлург». Клуб из Магнитогорска подписал контракт с тренером до конца сезона. Майк Пелино войдёт в текущий штаб «сталеваров» в должности помощника Ильи Воробьёва, при этом ни один из нынешних тренеров «Магнитки» не покинет команду. О подписании соглашения сегодня, 25 ноября, объявили в пресс-службе «Металлурга».



«Хоккейный клуб „Металлург“ подписал соглашение с новым, но прекрасно знакомым нашим болельщикам помощником главного тренера — Майклом Пелино. Контракт рассчитан до конца сезона»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе магнитогорской команды.

Сам Майк Пелино уже обратился к болельщикам «Металлурга». Тренер отметил, что рад вернуться в Магнитогорск.

«Я взволнован возвращением в магнитогорский „Металлург“, к прекрасной команде с шикарной организацией, ну и конечно же к вам — замечательным болельщикам! Скоро увидимся!»— заявил тренер.

Напомним, Майк Пелино стал частью тренерского штаба «Металлурга» перед сезоном 2013—2014 в качестве помощника Майка Кинэна. Вместе с «Магниткой» канадец выиграл два Кубка Гагарина. Штаб «сталеваров» специалист покинул в 2018 году, после этого он успел поработать в «Авангарде» и «Локомотиве». Именно ярославский клуб стал последним местом работы канадца.