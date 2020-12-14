Майк Пелино рассказал, как решился вернуться в «Металлург»

Хоккейный специалист дал большое интервью сайту КХЛ.

Тренер «Металлурга» Майк Пелино рассказал о том, почему принял решение вернуться в Магнитогорск. Канадский специалист в интервью официальному сайту КХЛ заявил, что в первую очередь на решение вновь встать на мостик «сталеваров» повлияла возможность вновь поработать с Ильёй Воробьёвым, который является главным тренером «Металлурга».



«Мне нравится состав тренерского штаба и важно, что не прихожу на чьё-то место. Конечно, команда изменилась за это время, но Сергей Мозякин и Василий Кошечкин по-прежнему здесь. Менеджмент сделал хорошую работу по приглашению новых хоккеистов, которые закрыли необходимые компоненты игры. Тяжелая работа, доля везения — и эта команда может бороться за победу»,— цитирует Майка Пелино официальный сайт КХЛ.

Канадец подчеркнул, что сейчас не думает о том, чтобы вновь стать главным тренером, как это было в прошлом сезоне. По словам Майка Пелино, сейчас все его мысли связаны с текущими результатами «Металлурга». Рассказал тренер и о том, что сделал сразу же по возвращении в Магнитогорск.

«Мне захотелось просто проехаться по городу и посмотреть места, где я проводил время раньше. Арена, раздевалки, столько знакомых лиц. У меня есть болельщики, которые меня поддерживали даже тогда, когда я работал в „Авангарде“ и „Локомотиве“, сейчас я могу увидеть их лично»,— добавил Майк Пелино.

Также тренер подчеркнул, что до сих пор находится на связи с Майком Кинэном, с которым они вместе приехали в Магнитогорск перед сезоном 2013—2014. Помимо этого специалист поделился своим новым увлечением — во время пандемии Майк Пелино увлёкся разведением пчёл.

«Мне пришлось так много узнать о пчёлах за это время! Они уникальные насекомые, весь их жизненный цикл, они живут как команда, делают мёд. У нас четыре улья примерно с 50—100 тысячами пчёл. Маток моя дочь назвала Клеопатра, Виктория, Катерина и Бейонсе. Также у нас есть куры, а в этом году появился петух, которого назвали Как Дела. Они научили тому, что тяжёлый труд ничем не заменить. Я до сих пор не могу поверить, как много они работают. У меня всегда были трудолюбивые команды в КХЛ — и в Магнитогорске, и в Балашихе, и в Ярославле. Поэтому я оптимистично настроен на то, что хорошее может случиться»,— рассказал Майк Пелино.

Напомним, Майк Пелино вновь стал частью «Металлурга» по ходу текущего сезона, присоединившись к штабу Ильи Воробьёва. Контракт с канадцем рассчитан до конца сезона. Вместе со «сталеварами» тренер дважды выигрывал Кубок Гагарина, а помимо «Металлурга» работал в «Авангарде» и «Локомотиве».