/ Гол и передача Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо»

Форвард прервал трехматчевую безголевую серию и стал второй звездой встречи.

Два результативных балла магнитогорца Евгения Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» одержать победу над «Колорадо Эвалэнш». Нападающий также прервал свою трехматчевую безголевую серию.

Свой гол нападающий забросил в первом периоде. Форвард оказался расторопнее всех на пятачке «Колорадо», и, благодаря быстрой реакции, сделал счет 2:0 в пользу «Питтсбурга».

Следующее результативное действие магнитогорца случилось уже в третьем периоде, когда Евгений Малкин перехватил неудачный пас соперника в средней зоне, отдал передачу на Патрика Хорнквиста, который забил уже пятый гол в ворота другого россиянина, Семена Варламова.

Отметим, встреча закончилась со счетом 6:3 в пользу «Питтсбурга». По итогам игры российский игрок был признан второй звездой матча. Всего воспитанник «Металлурга» провел на льду 17 минут и 51 секунду, отметился одним броском в створ ворот и одним силовым приемом. Эффективность «Джино» на вбрасываниях составила 60% или 6 выигранных попыток из 10.

Всего на счету Евгения Малкина 32 результативных балла в этом сезоне, 26 сыгранных матчей при общем показателе полезности «-7».