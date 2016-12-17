Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-30 °C
завтра
 
-26 °C
USD 61.11 EUR 63.61
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Евгений Малкин набрал 3 очка и вышел на чистое третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Евгений Малкин набрал 3 очка и вышел на чистое третье место в гонке бомбардиров НХЛ
НХЛ , Артемий Панарин , Евгений Малкин , видео
21.12.2016 12:46:06
Евгений Малкин набрал 3 очка и вышел на чистое третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Время новостей

Видео
Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Южноуралец помог «Питтсбургу» разгромить «Нью-Йорк Рейнджерс» и стал главной звездой матча.

Южноуральцы продолжают «зажигать» в НХЛ. Евгений Малкин набрал 3 очка и вышел на третье место бомбардирской гонки, «Питтсбург» благодаря очкам магнитогорца возглавил таблицу Востока. Артемий Панарин же набрал очки в шестом матче подряд.

Сегодня ночью «Питтсбург» в очередной раз разгромил соперника — 7:2 «пингвины» победили «Нью-Йорк Рейнджерс». В трех шайбах непосредственное участие принял магнитогорец Евгений Малкин. Он дважды ассистировал Филу Кесселу и Джастину Шульцу, а также 1 гол забил сам. Он также был признан главной звездой матча. Теперь в копилке южноуральца 37 очков, он в бомбардирской гонке идет на третьем месте, уступая только Владимиру Тарасенко и Коннору Макдэвиду. А «Питтсбург» вышел на первое место в таблице Восточной конференции.

— Весело забивать кучу голов. Но за прошлые две встречи мы отличились только одним. А сегодня была отличная игра для нас. Мы классно играли 5 на 5, в большинстве, в меньшинстве, все здорово потрудились. И я рад, что мы победили «Рейнджерс». У них отличная команда, но мы сегодня были лучше, — передает слова Евгения Малкина официальный сайт НХЛ.

Не остался вчера без набранных очков и коркинский «Хлебушек» Артемий Панарин. Он в шестом матче подряд сделал результативное действие — реализовал большинство и забил гол. Всего в 35 матчах Артемий Панарин набрал 35 (15+20) очков.

Видео: nhl.com

Читайте также

Хоккей
Два гола и передача Артемия Панарина помогли «Чикаго» победить
Два гола и передача Артемия Панарина помогли «Чикаго» победить
Артемий Панарин , Чикаго , хоккей
16 Декабря 2016, 10:25
Хоккей
Панарин сравнялся с Малкиным и вошел в пятерку лучших бомбардиров НХЛ
Панарин сравнялся с Малкиным и вошел в пятерку лучших бомбардиров НХЛ
Артемий Панарин , НХЛ , лучший , бомбардир
19 Декабря 2016, 13:03
Хоккей
Артемий «Хлебушек» Панарин набрал сотое очко в НХЛ
Артемий «Хлебушек» Панарин набрал сотое очко в НХЛ
Артемий Панарин , НХЛ , ХК «Чикаго Блэкхоукс» , шайба
05 Декабря 2016, 12:02

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.