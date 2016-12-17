Евгений Малкин набрал 3 очка и вышел на чистое третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Южноуралец помог «Питтсбургу» разгромить «
Нью-Йорк Рейнджерс» и стал главной звездой матча.
Южноуральцы продолжают «зажигать» в НХЛ. Евгений Малкин набрал 3 очка и вышел на третье место бомбардирской гонки, «Питтсбург» благодаря очкам магнитогорца возглавил таблицу Востока. Артемий Панарин же набрал очки в шестом матче подряд.
Сегодня ночью «Питтсбург» в очередной раз разгромил соперника — 7:2 «пингвины» победили «
21 декабря 2016 г.
— Весело забивать кучу голов. Но за прошлые две встречи мы отличились только одним. А сегодня была отличная игра для нас. Мы классно играли 5 на 5, в большинстве, в меньшинстве, все здорово потрудились. И я рад, что мы победили «Рейнджерс». У них отличная команда, но мы сегодня были лучше, — передает слова Евгения Малкина официальный сайт НХЛ.
Не остался вчера без набранных очков и коркинский «Хлебушек» Артемий Панарин. Он в шестом матче подряд сделал результативное действие — реализовал большинство и забил гол. Всего в 35 матчах Артемий Панарин набрал 35 (15+20) очков.
Видео: nhl.com