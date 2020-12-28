Магнитогорский «Металлург» не сумел на выезде переиграть «Салават Юлаев»

Уфимцы забрались на третью строчку в турнирной таблице

Вечером 28 декабря в Уфе состоялся хоккейный матч между местным «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Игра являлась важной для каждого из клубов, ведь они соседствуют в турнирной таблице Восточной конференции — «сталевары» находятся на четвертом месте с 50 очками, а уфимцы отстают всего на один балл и занимают пятую строчку.

Первый период начался с довольно быстрого гола от хозяев льда. На второй минуте игры нападающий «Салавата» Джефф Плэтт сумел забросить шайбу в ворота, которые защищал Василий Кошечкин. Затем, на восьмой минуте, разрыв в счете увеличил защитник Михаил Науменков, забросив вторую шайбу в сетку «Металлурга». Лишь на 15-й минуте форвард магнитогорцев Андрей Чибисов «распечатал» вратаря уфимцев Юху Метсолу и отыграл одну шайбу.

В начале второго отрезка «Металлург» уже радовался, что сравнял счет, только судьи отправились пересматривать этот момент и отменили гол, посчитав, что он был умышленно заброшен ногой Денисса Расмуссена. Хотя по итогу второго периода «сталевары» все-таки сравняли цифры на табло — на 38-й минуте шайбу в ворота «Салавата Юлаева» забросил Богдан Потехин.

В третьем периоде уфимцы не захотели отдавать преимущество в этом матче, поэтому даже после «прессинга» гостей хозяева сумели забросить еще две шайбы в ворота Василия Кошечкина. Голы на себя записали Владимир Жарков и Александр Кадейкин. Матч «Салавата Юлаева» против «Металлурга» завершился со счетом 4:2.

Следующую игру, заключительную в 2020 году, магнитогорский «Металлург» проведет в Казахстане, играя против «Барыса».

«Салават Юлаев» (Уфа) 4:2 «Металлург» (Магнитогорск) (2:1; 0:1; 2:0)

Голы:

01:26 Джефф Плэтт, «Салават Юлаев», 1:0

07:21 Михаил Науменков, «Салават Юлаев», 2:0

14:01 Андрей Чибисов, «Металлург», 2:1

37:36 Богдан Потехин, «Металлург», 2:2

45:54 Владимир Жарков, «Салават Юлаев», 3:2

57:28 Александр Кадейкин, «Салават Юлаев»», 4:2

Статистика матча: Броски: 36-68; Броски в створ: 19-33; Голы: 4-2; Вбрасывания: 29-31; Блокированные броски: 18-9; Силовые приемы: 22-21; Время в атаке: 12:05-11:42; Штраф: 2-4.