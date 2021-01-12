Магнитогорец Илья Самсонов станет основным вратарем «Вашингтон Кэпиталс»

Ранее голкипер заявил, что готов к новому вызову в карьере

Основным голкипером команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» станет воспитанник магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов. Пару ему во вратарской бригаде составит Витек Ванечек. Об этом накануне, ссылаясь на главного тренера «Кэпиталс» Питера Лавиолетта, на своей странице в «Твиттере» сообщила журналист Саманта Пелл.

«Илья Самсонов и Витек Ванечек станут вратарским дуэтом „Кэпиталс“ в этом сезоне, сообщил Питер Лавиолетт. Он также сказал, что Крэйг Андерсон „будет частью этого“ — по моему мнению это значит, что он будет в резерве»,— отметила Саманта Пелл.

Напомним, изначально в «Вашингтоне» рассчитывали на шведского голкипера Хенрика Лундквиста, который подписал контракт с командой в межсезонье, однако легендарный вратарь сообщил, что пропустит этот сезон из-за операции на сердце. В конечном итоге менеджмент «столичных» принял решение довериться уроженцу Магнитогорска. Сам Илья Самсонов подчеркнул, что готов выйти на новый для себя уровень.

«Я долго к этому готовился, провел хорошие шесть месяцев тренировок. Работал, восстанавливался после травмы. И думаю, что хорошо готов. Я вообще никогда раньше не был первым вратарем. Но сейчас я готов к тому, чтобы перейти на новый уровень. Меня ожидает очень важный, даже знаковый сезон в карьере. И я сделаю все, чтобы оправдать ожидания»,— цитирует Илью Самсонова официальный сайт НХЛ.

Напомним, Илья Самсонов был в «Вашингтон Кэпиталс» на драфте НХЛ-2015 в первом раунде под общим 22-м номером. В прошлом сезоне он провел 26 матчей за «столичных» и одержал 16 побед при коэффициенте надежности 2,55 и 91,3% отраженных бросков. Добавим, в составе «Кэпиталс» выступает еще один уроженец Челябинской области — Евгений Кузнецов.