Лукаш Седлак пропустит ближайший матч ХК «Трактор»

Игрок получил дисквалификацию.

Поздно вечером 30 ноября хоккейный клуб «Трактор» оповестил своих болельщиков о том, что чешский форвард Лукаш Седлак пропустит ближайший матч.

«Он получил одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф за третий дисциплинарный штраф (10 минут) в сезоне», — сообщили в пресс-службе «чёрно-белых».

Отметим, что матч, который пропустит Седлак, состоится уже сегодня, 1 декабря. «Трактор» сегодня сыграет в Нижнем Новгороде против местного «Торпедо».

К слову, Лукаш Седлак является самым «нарушающим» игроком в Континентальной хоккейной лиге. За 31 проведённую игру у него заработано 79 минут штрафа. При этом чешский нападающий является одним из лидеров команды по заработанным очкам — 18. Он забил 7 шайб и отдал 11 результативных передач. Статистический показатель «плюс/минус» у него равен 8.