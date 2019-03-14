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/ Евгений Кузнецов рассказал о родном клубе и желании выступать за сборную

Евгений Кузнецов рассказал о родном клубе и желании выступать за сборную

По словам форварда, он всегда готов играть за национальную команду.
сегодня в 12:09
  |  Хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов в интервью «Известиям» рассказал, что готов сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею, который пройдет этой весной в Словакии. Воспитанник «Трактора» вспомнил, как смотрел матчи сборной России в прошлом и видел самоотдачу хоккеистов.

Я не раз говорил, что вырос на играх национальной команды. В детстве не было возможности смотреть матчи НХЛ — тогда не было ни компьютеров, ни интернета. Я всегда смотрел, как люди играли и отдавались за сборную. Как сейчас, помню гол Ильи Ковальчука в Квебеке. После таких моментов сложно отказать национальной команде. Все-таки, надеюсь, не придется раздумывать над этим предложением. Буду играть в хоккей и получать удовольствие на любом турнире.— сказал в интервью «Известиям» Евгений Кузнецов.

Также нападающий оценил шансы «Вашингтона» на вторую подряд победу в Кубке Стэнли. Напомним, в прошлом сезоне команда из столицы США впервые в истории завоевала престижный хоккейный трофей, обыграв в финале «Вегас Голден Найтс» с общим счетом в серии 4:1.

Конечно, всегда хочется выиграть Кубок Стэнли. Но надо понимать, что два раза подряд его удавалось завоевать только командам типа «Детройта» во времена, когда там все легенды играли. Сейчас, в принципе, все участники чемпионата НХЛ равные. — сказал форвард.

Кроме того, Евгений Кузнецов не оставил без внимания и родной клуб — челябинский «Трактор». Форвард отметил, что постоянно следит за «черно-белыми», а также оценил выступление команды в этом сезоне.

Конечно, 0:4 в серии от «Автомобилиста» — не тот счет, который болельщикам хотелось бы видеть. Я по себе знаю, что в Челябинске люди очень любят хоккей, и, конечно, одну игру в серии им хотелось зацепить и выиграть. В этом случае в противостоянии уже были бы качели. Возможно, хоккеисты «Автомобилиста» занервничали бы. Матчи плей-офф таковы, что, если удача хотя бы чуть-чуть от тебя отвернулась, тебе уже ничего не светит. В серии с «Автомобилистом» были моменты, когда «Трактору» нужно было забивать, но подвела реализация. Наверное, хоккейный бог не наградил их за старания. — сказал Евгений Кузнецов.

Отметим, что в этом сезоне нападающий провел 64 матча в НХЛ и набрал 60 очков, из которых 17 голов и 43 передачи. Всего за карьеру за океаном на счету «Кузи» 340 игр, 80 голов и 265 результативных пасов.

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