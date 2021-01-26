Коркинца Артемия Панарина и его супругу обокрали в Мексике

Инцидент случился во время отдыха пары в Тулуме

Жертвой преступников стали нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и его супруга Алиса Знарок. Пару обокрали во время их отдыха в мексиканском Тулуме.



Об этом накануне, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в «Инстаграме», рассказала сама Алиса Знарок. Жена Артемия Панарина отметила, что это случилось в одном из отелей мексиканского города.

«Нас обокрали. Из сейфа украли серьгу и карточку кредитную, которая впоследствии использовалась в другом городе»,— рассказала Алиса Знарок.

Добавим, три дня назад Алиса Знарок опубликовала на своем YouTube-канале видео об их с Артемием Панариным поездке в Тулум. Пара летала в Мексику до начала нового сезона НХЛ. Сейчас уроженец Коркино уже играет в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». На счету нападающего в этом сезоне шесть очков в пяти сыгранных встречах и серия из четырех игр с голами или передачами подряд. Всего за карьеру в Северной Америке «Хлебушек» провел 396 игр и заработал 421 балл за результативность.