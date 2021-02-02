Коркинец Артемий Панарин вошел в топ-6 по очкам за 400 матчей в НХЛ

Нападающий установил достижение в матче против «Питтсбурга»

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и уроженец Коркино Артемий Панарин набрал три результативных балла в матче против «Питтсбург Пингвинз». На счету форварда — гол и две передачи. Игрок поучаствовал во всех шайбах команды, а также установил еще одно достижение.



Игра с «Пингвинами» стала для него 400-й в регулярных чемпионатах НХЛ, за это время Артемий Панарин набрал 427 баллов. Результат, как сообщили в пресс-службе лиги, стал шестым на отрезке в 400 игр для хоккеистов, не выбиравшихся на драфте.

«Только пять незадрафтованных игроков набрали больше очков за свои 400 игр, чем Артемий Панарин»,— пояснили представители НХЛ.

Больше очков, чем уроженец Коркино, за 400 матчей набрали только такие игроки как Адам Оутс, Джо Маллен, Бобби Орр, Петер Штясны и Уэйн Гретцки. Последней за отмеченный промежуток набрал 935 результативных баллов, у идущего вторым Петера Штясны — 607 очков.

Добавим, матч «Рейнджерс» против «Питтсбурга» закончился победой команды из Нью-Йорка со счетом 3:1. В игре принимал участие другой россиянин — Евгений Малкин, который отметился результативной передачей.