Константин Панов стал главным тренером «Белых Медведей»

Наставник сменил на этом посту Алексея Заварухина

Новым главным тренером молодежной команды челябинского «Трактора» «Белые Медведи» стал Константин Панов. Бывший игрок «черно-белых», работавший в штабе клуба МХЛ, заменит на этом посту Алексея Заварухина. Об изменении в тренерском штабе команды объявили в среду, 19 мая, в пресс-службе «Трактора».



«В тренерском штабе молодежной команды „Белые Медведи“ произошло изменение. Новым главным тренером назначен Константин Панов. После завершения игровой карьеры в 2019 году Константин Панов вошел в тренерский штаб молодежной команды „Белые Медведи“. В качестве ассистента главного тренера в челябинской „молодежке“ провел два сезона: 2019/2020 и 2020/2021»,— рассказали в «Тракторе».

Ранее «Трактор» объявил об уходе Алексея Заварухина с поста главного тренера «молодежки». В системе команды МХЛ специалист работал с 2016 года.

Напомним, в сезоне 2011/2012 Константин Панов стал обладателем Кубка Континента в составе «Трактора» и бронзовым призером чемпионата КХЛ. В 2013 году форвард вместе с «черно-белыми» завоевал серебряные медали лиги. В сезоне 2018/2019 Константин Панов выиграл золотые медали чемпионата Румынии.