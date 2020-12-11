КХЛ оставила без изменений наказание нападающему «Трактора» Игорю Полыгалову

Также спортивно-дисциплинарный комитет лиги вынес решение по эпизоду с атакой на защитника «Металлурга» Михаила Пашнина.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оставил без изменений наказание нападающему челябинского «Трактора» Игорю Полыгалову. В дополнение к большому и дисциплинарному штрафу хоккеист получит денежное наказание.



Форвард «чёрно-белых» был удалён до конца матча за атаку игрока «Йокерита» Саку Мяналайнена во встрече команд в среду, 9 декабря. О решении в отношении Игоря Полыгалова в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего „Трактора“ Игоря Полыгалова по пункту 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу»,— рассказали в пресс-службе лиги.

Также СДК разобрал эпизод с участием хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Михаила Пашнина. Защитник получил повреждение после атаки нападающего «Ак Барса» Патриса Кормье в матче команд в ту же среду. Спортивно-дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать форварда казанцев на две игры и оштрафовать.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего „Ак Барса“ Патриса Кормье по пункту 1.2.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу»,— добавили в пресс-службе КХЛ.





Отметим, что и «Трактор», и «Металлург» проведут свои очередные игры в пятницу, 11 декабря. Челябинцы на своём льду примут новосибирскую «Сибирь». «Металлург» на домашней арене сыграет с «Динамо» из Москвы. Встречу «чёрно-белых» с новосибирцами покажет медиахолдинг «Первый областной».