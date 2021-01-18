КХЛ назвала новую дату перенесенного матча «Металлурга» против «Йокерита»

Встреча состоится 14 февраля в Магнитогорске

Перенесенный ранее матч «Металлурга» и «Йокерита», который должен был состояться еще 12 ноября, но был отменен из-за пандемии коронавируса, обрел новую дату. Игра пройдет в воскресенье, 14 февраля. Об этом накануне ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе команды из Магнитогорска.



«Континентальная хоккейная лига определила новую дату матча между „Металлургом“ и „Йокеритом“, которая была запланирована на 12 ноября, но в итоге не состоялась в связи со вспышкой коронавируса в финской команде. Встреча пройдет 14 февраля в 17:00 по местному времени»,— рассказали представители «Металлурга».

В пресс-службе клуба добавили, что все ранее купленные билеты будут действовать на новую дату. Напомним, игра «Металлурга» против «Йокерита» была отменена из-за коронавируса в финской команде.

После 46 игр регулярного чемпионата «Металлург» занимает четвертую строчку в Восточной конференции КХЛ. Команда из Хельскинки, в свою очередь, провела 43 встречи и сейчас находится на пятой строчке в Западной конференции.