КХЛ назвала гол Архипа Неколенко в ворота «Динамо» одним из лучших на прошедшей игровой неделе

Шайба нападающего помогла «сталеварам» обыграть «бело-голубых».

Шайба Архипа Неколенко в матче «Металлурга» против «Динамо» попала в топ голов прошедшей игровой недели. Свежий список лучших заброшенных шайб сегодня, 9 декабря, опубликовала пресс-служба КХЛ. Комбинацию, которая завершилась голом, представители лиги поместили на десятое место рейтинга.



Свою шайбу форвард забросил при счёте 3:1 в пользу «Металлурга». В средней зоне нападающий получил пас из-за своих ворот от защитника Артёма Минулина, обошёл двоих обороняющихся «Динамо», выкатился на ворота москвичей и с близкой дистанции забил четвёртый гол в ворота «бело-голубых».

Та встреча закончилась победой «Магнитки» со счётом 6:2. Напомним, сегодня, 9 декабря, магнитогорцы в Казани сыграют с «Ак Барсом». Игра состоится в 21:30 по челябинскому времени.