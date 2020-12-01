КХЛ на три игры дисквалифицировала защитника «Металлурга» Михаила Пашнина

Игрок обороны наказан за удар коленом в игре против «Торпедо».

Защитник «Металлурга» Михаил Пашнин дисквалифицирован на три игры. Помимо этого хоккеист получил денежный штраф. Такое решение было принято спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ в понедельник, 30 ноября, после матча с нижегородским «Торпедо». В действиях защитника «сталеваров» представители лиги усмотрели удар коленом.



«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника „Металлурга“ Михаила Пашнина наказание по пункту 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе КХЛ.

Отметим, что во время самой игры за данный эпизод Михаил Пашнин получил две минуты штрафа. Именно после этого нижегородцы забросили одну из двух своих шайб. Добавим, что из-за дисквалификации защитник «Металлурга» не сможет помочь своей команде в сегодняшней игре против московского «Динамо», а также во встречах против СКА и «Салавата Юлаева».