КХЛ изменила наказание двум игрокам «Ак Барса» после матча с «Трактором»

Лига назначила штраф Найджелу Доусу и отменила удаление Патриса Кормье

Континентальная хоккейная лига приняла решение по поводу двух резонансных эпизодов, произошедших в понедельник, 1 февраля, на матче «Трактора» против «Ак Барса». Спортивно-дисциплинарный комитет заочно выписал матч-штраф форварду казанцев Найджелу Доусу и отменил наказание Патриса Кормье.



Так, лига на одну игру дисквалифицировала нападающего «Ак Барса» Найджела Доуса. Матч-штраф форвард получил за опасное действие, совершенное против форварда «Трактора» Понтуса Оберга. Эпизод произошел в первом периоде. Во время игры канадский легионер «Ак Барса» получил две минуты штрафа, а шведский игрок челябинцев покинул площадку.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего „Ак Барса“ Найджела Доуса наказание по пункту 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе КХЛ.

Помимо этого СДК вынес решение по эпизоду с участием Патриса Кормье и Виталия Кравцова. Напомним, нападающий «Трактора» получил жесткий силовой прием у борта, который арбитры квалифицировали как удар в голову, за что хоккеист «Ак Барса» получил большой и дисциплинарный штрафы до конца матча. Площадку Виталий Кравцов покинул с помощью партнеров по команде. Во вторник, 2 февраля, лига отменила решение судей.

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего „Ак Барса“ Патриса Кормье по пункту 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ»,— добавили в пресс-службе КХЛ.

Виталий Кравцов получил приглашение в сборную России на третий этап Евротура — шведские игры. В настоящий момент о состоянии игрока нет информации.

Напомним, матч «Трактора» против «Ак Барса» закончился победой казанцев — 3:2. У «черно-белых» голы забросили Лукаш Седлак и Ник Бэйлен.