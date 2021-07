Хоккейный «Трактор» выступит на предсезонном турнире в Сочи

На юге России челябинцы сыграют с пятью соперниками

Хоккейный турнир Sochi Hockey Open пройдет с 3 по 8 августа на льду олимпийской арены «Шайба». Помимо челябинского «Трактора» в нем выступят СКА, «Авангард», «Автомобилист» и молодежная сборная России до 20 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Турнир будет проходить по круговой системе: все команды на групповом этапе играют друг с другом по одному матчу. Места распределяются в зависимости от набранных очков. В финале встречаются две лучшие команды.

Участники турнира: ХК «Сочи» (Сочи), «Авангард» (Омск), «СКА» (Санкт-Петербург), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Трактор» (Челябинск) и молодежная сборная России (U20).

Расписание матчей с участием ХК «Трактор»: 3 августа. «Трактор» vs «Авангард» (15:00); 5 августа. «Трактор» vs сборная России (15:00); 6 августа. «Трактор» vs «Автомобилист» (15:00); 7 августа. «Трактор» vs «СКА» (13:00). Время начала матчей московское.

Автор: Семен Тимощук