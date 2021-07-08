Хоккейный «Металлург» расторг контракт с нападающим Сергеем Плотниковым

Магнитогорский клуб покинул один из лидеров команды

Руководство хоккейного клуба из Магнитогорска и нападающий Сергей Плотников расторгли рабочее соглашение по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба ХК «Металлург». Форвард продолжит карьеру в московском ЦСКА, с которым уже заключил контракт на следующий сезон.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Плотников в составе «Металлурга» за 70 матчей набрал 52 (16 + 36) очка за результативность. В составе сборной России нападающий в 2014 году стал чемпионом мира. В 2017 году он вместе со СКА выиграл Кубок Гагарина. Всего в КХЛ 31-летний нападающий провел 661 игру и набрал 377 (153 + 224) очков.

Контракт хоккеиста с «Металлургом» был рассчитан до 2022 года. Однако стороны, по всей видимости, не смогли договориться о пересмотре условий контракта. Сергей Плотников уже согласовал условия и подписал контракт в столичном ЦСКА. Трудовой договор 31-летнего форварда с красно-синим клубом рассчитан на один сезон. Информацию об этом подтвердила пресс-служба ХК ЦСКА.

Автор: Семен Тимощук