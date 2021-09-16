Хоккейный клуб «Трактор» продлил серию побед в гостях до четырех матчей

В очередном матче КХЛ челябинцы обыграли «Нефтехимик» — 3:1

Хоккеисты челябинского «Трактора» завершили тяжелый гостевой выезд в Континентальной хоккейной лиге. Сегодня, 16 сентября, подопечные Анвара Гатиятулина на выезде обыграли «Нефтехимик» — 3:1 и вышли на второе место в Восточной конференции

Уже в стартовой 20-минутке челябинцы создали комфортный задел. В дебюте игры свою третью шайбу за «Трактор» забросил белорус Андрей Стась, а на 9-й минуте Егор Фатеев удвоил преимущество, забив в меньшинстве. Интересно, что оба игрока выступают в 4-м звене «черно-белых», основная задача которого сводится к сдерживанию атак соперника, а не активная игра в нападении.

Во втором периоде зрители заброшенных шайб не увидели — надежно сыграли голкиперы команд, оставившие свои ворота в неприкосновенности.

В третьем периоде отличился капитан челябинцев Сергей Калинин. Реализовав большинство, он записал на свой счет первый гол в сезоне. «Нефтехимику» удалось-таки забить гол престижа, но на исход игры он не повлиял — 3:1 в пользу «Трактора».

Наша команда завершила гостевое турне четырьмя победами кряду. Следующий свой поединок «черно-белые» проведут в Челябинске — 18 сентября с «Куньлунем».