Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска проиграл «Ак Барсу» в чемпионате КХЛ

Южноуральцы уступили в Казани со счетом 2:3

Сегодня, 25 сентября, в очередном матче чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» уступил в Казани «Ак Барсу» со счетом 2:3. Южноуральцы вели по ходу игры, однако удержать преимущество не смогли. Авторами заброшенных шайб в составе проигравших стали Артем Блажиевский и Сергей Телегин, сообщает пресс-служба челябинского клуба.



Матч в Казани пропускал Адам Альмквист, получивший повреждение в предыдущей игре. Первым номером на поединок был заявлен Сергей Мыльников, а в третью пару обороны вернулся Петр Ясинский.



Первый период прошел на высоких скоростях с большим количеством силовых приемов. Небольшим преимуществом на правах хозяев владели казанцы. На 3-й минуте Кирилл Панюков открыл счет и вывел «барсов» вперед. Челябинцы несколько раз угрожали воротам Тимура Билялова, но голкипер выручил свою команду.



Во втором отрезке игры «черно-белые» сумели перехватить инициативу и двумя шайбами перевернули ход встречи. Сначала Артем Блажиевский мощно «выстрелил» с дальней дистанции, а чуть позже еще один защитник «Трактора» Сергей Телегин реализовал большинство. Минимальное преимущество южноуральцев по итогам двух периодов игры.



В третьем периоде хозяева дважды забросили в большинстве, впервые в сезоне реализовав «лишнего» игрока. Вячеслав Войнов сравнял счет, а Станислав Галиев вывел «Ак Барс» вперед. За две минуты до сирены Анвар Гатиятулин заменил Сергея Мыльникова на шестого полевого игрока, однако это не принесло челябинцам успеха.



Впереди «Трактор» ждут четыре домашних поединка. С первым соперником, пекинским «Куньлунем», челябинцы сыграют 28 сентября.