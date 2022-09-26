Хоккейный клуб «Металлург» одержал седьмую победу подряд в чемпионате КХЛ

Магнитогорская команда в домашнем поединке выиграла у минского «Динамо» — 4:1

Сегодня, 26 сентября, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» продлили свою победную серию в чемпионате КХЛ. На своей площадке южноуральский клуб выиграл у минского «Динамо» со счетом 4:1 и сохранил за собой первое место в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



Игра началась с минуты молчания в память о погибших в ижевской трагедии. Главный тренер Илья Воробьев вернул в состав Николая Голдобина. При этом никто из опытных форвардов не выбыл. В заявке не хватило места Никите Гребенкину. Кроме того, магнитогорцы впервые в сезоне выставили всего шесть защитников. В строй вернулся Илья Хохлов, вне заявки остались Еременко и Орехов.



Поединок начался в быстром темпе, и хозяевам удался быстрый гол. На 4-й минуте Брендэн Лайпсик вышел «один в ноль» и не забил, но накативший вторым темпом Филипп Майе успешно сыграл на добивании — 1:0. Для него это был уже седьмой гол в сентябре.



Сразу после перерыва хозяева имели шанс увеличить разрыв. На 25-й минуте в контратаке Голдобин атаковал с убойной позиции — Колосов выручил. В следующей своей смене Николай заработал на себе удаление, а «Металлург» его реализовал. Зернов выиграл силовую борьбу в углу правого борта атаки, вышел на оперативный простор и отдал пас на противоположный фланг, где появился Никита Коростелев — 2:0.



На 30-й минуте Коробкин получил в своей зоне локтем в голову от Барберио. Удар был не целенаправленный, полученный в борьбе. Поэтому команды продолжили играть в равных составах. На 32-й минуте в контратаке по левому флангу Андрей Чибисов сильно и низом прошил Колосова — 3:0.



В третьем периоде минчане обрушили шквал атак на владения Паскуале. Оборона Магнитки выстояла. Однако не смогла справиться с быстрым выпадом гостей на 48-й минуте. Спунер и Мартынов вышли против Минулина, перепасовались между собой — 3:1.



В оставшееся время Минск дважды менял вратаря на шестого полевого игрока, прижимал Магнитку к ее воротам. Тем не менее, за 55 секунд до конца матча Егор Коробкин при пересечении красной линии попал в пустые ворота, установив окончательный итог — 4:1.



В следующем матче «Металлург» принимает на своей площадке 30 сентября нижнекамский «Нефтехимик».