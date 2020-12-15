Хоккейный эксперт оценил переход Николая Голдобина в «Металлург»

По мнению Павла Лысенкова, этот трансфер станет определяющим в карьере игрока.

Одним из главных событий в паузе на Кубок Первого канала в КХЛ стал переход Николая Голдобина в магнитогорский «Металлург». Хоккеист меньше чем за сутки расторг контракт с ЦСКА и подписал соглашение со «сталеварами» до конца этого сезона.



Российский этап карьеры Николая Голдобина, судя по мнению хоккейных болельщиков, пока скорее вызывает разочарование. В ЦСКА форвард набрал 11 очков за 21 игру и не стал одним из лидеров, что и послужило причиной расторжения контракта. И текущее соглашение с «Металлургом» может стать определяющим для серебряного призёра молодёжного чемпионата мира 2015 года. Это в разговоре с «Первым областным» отметил хоккейный обозреватель Павел Лысенков. При этом эксперт считает, что Николай Голдобин вполне может раскрыться в Магнитогорске, но всё в первую очередь будет зависеть как от самого нападающего, так и от тренерского штаба.

«У Голдобина есть хорошие задатки, он в том сезоне набрал порядка очка за матч в АХЛ, это очень высокий уровень, когда игрок в 25 лет уже матёрый играет на таком уровне. К нам приезжают ребята типа Джастина Дэнфорта из „Витязя“ и мы пиарим их, говорим, что они будущие звёзды. Что мешает Голдобину, если у него такая статистика, он играл и в „Сан-Хосе“ и в „Ванкувере“? Он не вписался в систему ЦСКА, потому что там всё очень жёстко, строго, надо очень много отрабатывать сзади, а он с этим сталкивался ещё в Северной Америке и у него были проблемы, когда его начинали „строить“ и „душить“, лишать креативной игры — он теряется, это было везде»,— отметил в разговоре с «Первым областным» хоккейный обозреватель Павел Лысенков.

По мнению эксперта, также определяющим будет то, в какой роли Николая Голдобина будут использовать в «Металлурге». В этой связи Павел Лысенков сравнил новичка магнитогорцев с другим Николаем — Прохоркиным. У обоих форвардов есть опыт игры в Северной Америке и в ЦСКА, оба игрока сейчас выступают за «Магнитку» и обоих можно назвать креативными игроками группы атаки.

«Если ему дают креативить и не загружают системной игрой — у него всё будет хорошо. Всё зависит от Ильи Воробьёва, потому что актив берут неплохой, это игрок, с которым можно работать. Будут даже смотреть не на статистику, а на то, как он работает, как играет в коллективе, насколько подходит под систему»,— добавил Павел Лысенков.

Часть болельщиков после перехода Николая Голдобина в «Металлург» вспомнила историю другого хоккеиста — Никиты Щербака. Прошлый сезон нападающий начинал в «Авангарде», также приехав из Северной Америки, но затем перешёл в «Трактор». Однако и на Южном Урале игра у него не пошла и уже с марта форвард находится без контракта. Павел Лысенков считает, что Николая Голдобина не стоит сравнивать с Никитой Щербаком, но можно провести параллель с Сергеем Толчинским. У последнего тоже не удалось закрепиться в ЦСКА, но после перехода в омский «Авангард» он стал одним из лучших хоккеистов во всей КХЛ.

«Интересно, если Николай Голдобин не подойдёт „Магнитке“, то что делать дальше? тогда он, конечно, покатится вниз, по пути Наиля Якупова, но я надеюсь, что всё у него будет хорошо. Если не звёздный игрок КХЛ, то добротный, хороший игрок, который не вписан под лимит. Если он и в „Магнитке“ не закрепится, то, несмотря на его плюсы, на нём будет висеть плохой бэкграунд и он пойдёт „по рукам“, как Наиль Якупов. Хочется, чтобы он повзрослел, стал игроком топ-6, а не игроком, который вызывает какие-то вопросы. Для этого надо подтянуть в первую очередь игру в обороне», — заявил Павел Лысенков.

Напомним, Николай Голдобин стал игроком «Металлурга» во вторник, 15 декабря. Форвард подписал со «сталеварами» соглашение до конца сезона. Текущий игровой год нападающий начинал в ЦСКА, куда перебрался из Северной Америки.