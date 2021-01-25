Хоккеисты Виталий Кравцов и Илья Карпухин провели мастер-класс для челябинских детей

Игроки приняли участие в открытии коробки у школы № 68

Игроки челябинского «Трактора» Виталий Кравцов и Илья Карпухин приняли участие в церемонии открытия новой хоккейной коробки в Ленинском районе Челябинска. Площадка, на которой дети смогут гонять шайбу, появилась возле школы № 68 и стала частью совместного проекта челябинской команды и Русской медной компании.



Профессиональные спортсмены провели на новой коробке мастер-класс для детей. Под руководством тренера «Трактора» по развитию Олега Приданникова они показали юным хоккеистам свои любимые элементы.

«Чем больше таких площадок, тем больше конкуренция у нас будет в первой команде. Это очень здорово, что в Челябинске открываются такие хоккейные корты. Для нас прийти и порадовать детей — очень здорово, я считаю. В перспективе на это нужно и рассчитывать, чтобы в каждом дворе было по хоккейной коробке, а ребята занимались и оздоравливались»,— отметил защитник «Трактора» Илья Карпухин.

Коробка была построена в рамках проекта «РМК — детям». Его «Трактор» реализует совместно с Русской медной компанией. Как отметили директор обособленного подразделения в Челябинске Анатолий Еремин, в рамках проекта уже появилось пять новых объектов. Четыре из них — в областной столице, еще один — в Коркино.

«Этот проект не только инфраструктурный — это дань уважения богатым хоккейным традициям, которыми гордится Челябинская область. Очень приятно видеть сегодня большое количество ребят. Их стремление к занятию спортом — это та цель, к которой мы шли. Искренне надеюсь, что после живого общения со своими кумирами дети станут достойными преемниками прославленных челябинских хоккеистов»,— подчеркнул Анатолий Еремин.

Представители «черно-белых» заверили, что несмотря на мороз в минус 20 градусов на открытие новой коробки пришло много детей. Они поучаствовали в упражнениях, а самые активные получили от «Трактора» памятные подарки.