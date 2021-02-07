Хоккеисты «Трактора» встретятся с командой ЦСКА на домашнем льду

Посмотреть прямую трансляцию матча можно на сайте 1obl.tv

Сегодня, 7 февраля, челябинский хоккейный клуб «Трактор» сыграет с командой из Москвы ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В сезоне 2020/2021 соперники встретятся впервые. Матч пройдет в Челябинске в Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова.

«На данный момент „армейцы“ являются лидерами Западной конференции, имея в своем активе 81 очко после 53 сыгранных матчей. Подопечные Игоря Никитина, как и „Трактор“, гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА является самой результативной командой Запада — 167 шайб»,— рассказали в пресс-службе «черно-белых».

Отметим, последние три встречи, проведенные «Трактором» с ЦСКА, оказались не очень удачными дня челябинских хоккеистов: все три матча «черно-белые» проиграли москвичам.

Смогут ли сегодня хоккеисты «Трактора» прервать серию поражений и одержать победу над соперником? Посмотреть матч, поболеть за любимую команду и узнать результат можно на сайте 1obl.tv, а также на телеканале ОТВ, начало прямой трансляции в 17:00 по челябинскому времени. Результаты игры будут доступны на нашем сайте. Не пропустите!